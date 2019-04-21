Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret Devlet-i Aliyye Ocaklarının temsilcileri, TİKA tarafından restore edilen II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirlerini ziyaret etti

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirleri Devlet-i Aliyye Ocaklarının temsilcileri ve üyeleri tarafından ziyaret edildi. Türkiye'de Genel Başkanlığını II. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun yaptığı Devlet-i Aliyye Ocakları Avrupa Genel Başkanı Kemal Ekici, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemizin amacı şehzadelerimizi ziyaret etmektir. Fransa'da sürgün edilmiş şehzadelerimizi yad etmek istedik. Bugün bunu da gerçekleştirdik." diye konuştu. Buraya Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geldiklerini belirten Ekici, Osmanlı kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Ekici, Osmanlı Hanedan üyelerinin bulunduğu Avrupa ve Asya ülkelerine de ziyaretlerde bulunacaklarını kaydetti. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı, ardından Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehzadelerin kabirlerinin mezar taşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlanmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.