0553 313 94 23

Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi

Çok sayıda gösterici, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda yaşamını yitirmesi nedeniyle Mısır yönetimini protesto etti

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:20
Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, 5 gün önce mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı haksızlıklar nedeniyle Mısır yönetimi protesto edildi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Eylemciler, "Katil Sisi", "Mursi şehit oldu", "Mursi Cumhurbaşkanı" ve "Mursi ölmedi, mücadele devam ediyor" şeklinde sloganlar attı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi lideri Muhammed Munsif el-Merzuki'nin de katıldığı gösteride, Mursi'nin maruz kaldığı haksızlar nedeniyle Mısır yönetimi kınandı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu, Mursi’nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Saat 23.00'ten itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi’nin cenazesi ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış, 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:20
  1. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki
  2. Gösteri
  3. Muhammed Mursi
  4. Paris

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
    1. GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel..
    2. Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt
    3. Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü
    4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    5. Ali Koç: “Bu sene için sağlık olsun”
    6. ABD kuklası BAE gözünü bu kez oraya..
    7. Muhammed Karavuş'tan gümüş madalya
    8. Sarıkız’ı Afyon’da sucuk yapacaklardı,..
    9. Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır..
    10. Eski iş arkadaşlarını silahla..
    11. Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük..
    12. ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi..
    13. Bakan Kasapoğlu’ndan, Filenin..
    14. Gaziantep'te "2. Geleneksel Hayat Boyu..
    15. 1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül..
    16. Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek..
    17. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    18. Bilecik’te 2 motosiklet çarpıştı: 1..
    19. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa..
    20. Denizlispor Rodallega’yı açıkladı
    21. İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el..
    22. Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen..
    23. Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
    24. Emek ve Adalet Yürüyüşü sona erdi:..
    25. İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü
    26. ABD pazartesi günü İran'a yeni..
    27. Borçlarından dolayı bunalıma giren..
    28. Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi
    29. Otelde pompalı tüfekle ateş açan..
    30. BM İnsan Hakları Yüksek..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!