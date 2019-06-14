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Paris Airshow'da "Milli Muharip Uçak" rüzgârı esecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "Milli Muharip Uçağı"nın (MMU) birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Türkiye’nin en önemli projesini yürütmenin verdiği gururu bir üst noktaya taşıdık, dünya genelinde sayılı ülkelerin yaptığını yapacağız” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:21
Paris Airshow'da "Milli Muharip Uçak" rüzgârı esecek

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow, 17’nci kez kapılarını açacak. Uluslararası Paris Airshow, Fransa’nın Paris Le Bourget Havalimanı’nda 17-23 Haziran’da gerçekleştirilecek. Türkiye için tarihi bir gelişme yaşanacak olan fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te görücüye çıkacak.

5’inci nesil savaş uçağı

Türkiye böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5'inci nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.

Yerli ve milli sistemler görücüye çıkacak

TUSAŞ, dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarı olan Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaracağı MMU modelinin yanında, diğer ürünleriyle de gövde gösterisi yapacak. Atak ve Gökbey helikopterleri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor. ATAK helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak.

Teknoloji olarak diğer ülkelerden farkımız yok

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'nin önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin en önemli projesini yürütmenin verdiği gururu bir üst noktaya taşıdık. Dünya genelinde sayılı ülkelerin yaptığını yapacağız. Yapabileceğimizi de göstermek için ilk kez Paris'te MMU'yu sergileyeceğiz. Türkiye teknolojik altyapı olarak diğer ülkelerden farkının olmadığını göstermiş olacak. Bunun kararlılığı içinde çalışıyoruz. Şirket olarak disiplinli şekilde Türkiye'nin ilklerini yapmaya talibiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için şirketimizi büyütmeye ve mühendis ordusu kurmaya devam edeceğiz. Tüm nitelikli ve 'Ülkem için benim de payım olsun' diyen mühendislerimizi bekliyorum. TUSAŞ, sizler için kapısını açtı. Sizlerden azim, kararlılık, sabır ve çalışmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. Paris Airshow
  2. Uluslararası Paris Airshow
  3. Paris Le Bourget Havalimanı
  4. TUSAŞ
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. MMU Projesi
  7. yeni nesil uçak kategorisi
  8. 5'inci nesil muharip uçağı
  9. ABD
  10. Rusya
  11. Çin
  12. Atak
  13. Gökbey helikopteri
  14. Anka insansız hava aracı
  15. Hürjet
  16. ATAK helikopteri
  17. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

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