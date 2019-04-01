Paris’te lösemi hastası Öykü için kampanya başlatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve ilik nakline ihtiyaç duyulan 4 yaşındaki Öykü Arin için Fransa’nın başkenti Paris’te kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Küçük Öykü’ye destek olmak isteyen bir grup Türk kadının girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında Öykü ve diğer lösemi hastası çocuklar için kök hücre bağışı yapıldı.

Paris’teki kampanya için girişimde bulunan Yakar Çal, “Biliyorsunuz Türkiye’deki lösemi hastası bir kızımız için bir kampanya başlatılmış. Ama maalesef donör Türkiye’de bulunmadığı için bu kampanyaya Avrupa’da devam etmeye karar verildi. Bizde Fransa’da, Paris’te olduğumuz için kampanyayı Bio Medicine’le birlikte burada devam etmeye karar verdik. 1 Nisan günü herkesi buraya donör olmaları için davet ettik. Öykü Arin ve onun gibi hasta diğer çocuklar için inşallah bir donör bulunur, bunu umut ediyoruz” dedi.

Kök hücre bağışında bulunan Sevgi Yeğin, “Bugün 4 yaşındaki Öykü Arin’e kök hücre bağışı için buradayız. Biz Türkler olduğumuz için genetik yapımızın daha uygun olacağı düşüncesiyle ve hazır böyle bir kampanya varken arkadaşlarımızı ve hayırsever insanlarımızın basit bir tükürük örneği verip test yapılması için gelen arkadaşlardan tükürük alınıp işlem yapıldı. Şayet uygun olan bulunursa daha sonra ilik nakli için tekrar çağrılacak. Öykü Arin ve onun durumundaki yavrularımıza bir nebze yardımımız dokunursa ne mutlu bize” diye konuştu.

Hatice Aslan ise, “Bugün lösemi hastası çocuklar için buradayız, amacımız Öykü Arin. Ama umarım bugün burada Öykü için veya başka bir çocuk için belki umut oluruz. 4 aydır bu konuyla ilgili olarakçok zor bir aşamadan geçtik, bir sürü prosedürle uğraştık. Fransa’da bu tür kampanyalara katılmak kolay olmuyor. Tüm zorluklara rağmen organizasyona biz de katıldık. Umarım bir değil birçok çocuğa umut oluruz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.