Paris’te korkutan yangın

Fransa’nın başkenti Paris’in Versailles bölgesinde bir araç deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in Versailles (Versay) bölgesinde bir araç deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken polis bölgeyi kordon altına aldı. Edinilen ilk bilgilere göre, yangında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.