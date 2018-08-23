Paris'te korkunç saldırı! Sokak ortasında...
Polis kaynakları, Fransa'nın başkentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.23 Ağustos 2018 Perşembe 11:50
Fransa'nın başkenti Paris'te bir bıçaklı saldırı oldu.
Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kurbanın durumu ağır.
Reuters haber ajansının 'son dakika' haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi.
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