Paris'te korkunç yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada meydana gelen yangında 8 kişi ölürken, 30 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, başkentin 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 6'sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı. Nedeni bilinmiyor İtfaiye ekiplerinin yangını 6 saatte kontrol altına alabildiği, yangının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

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