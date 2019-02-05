Paris'te korkunç yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada meydana gelen yangında 8 kişi ölürken, 30 kişi yaralandı.05 Şubat 2019 Salı 13:19
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, başkentin 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 6'sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı.
Nedeni bilinmiyor
İtfaiye ekiplerinin yangını 6 saatte kontrol altına alabildiği, yangının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.
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