0553 313 94 23

Paris'te "kırmızı fularlılar"dan sarı yeleklilere karşı gösteri

Binlerce "kırmızı fularlı", sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris'te gösteri düzenledi

27 Ocak 2019 Pazar 20:51
Paris'te "kırmızı fularlılar"dan sarı yeleklilere karşı gösteri

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris'te gösteri düzenledi.

Sarı yeleklilerin kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce "kırmızı fularlı" başkentin Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Cumhuriyetimi seviyorum." yazan tişörtler giyen göstericiler, "Şiddet bitsin", "Yeter artık." yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekliyle karşılaştı ve onları yuhaladı.

Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "kırmızı fularlılar"ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti.

Bu gösterinin kasım ayından bu yana sarı yeleklilerin verdiği mesajın dışında da başka görüş paylaşan Fransızların bulunduğunu göstermek açısından önemli olduğunu savunan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) üyelerini bu grubu desteklemeye davet etti.

Bu arada, LREM'den bazı milletvekilleri bu gösteriye katılarak kırmızı fularlılara destek verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğüne göre, gösteriye 10 bin 500 kişi katıldı.

Diğer yandan iklim değişikliğine ilişkin hükumetin politikalarını protesto eden binlerce kişi Fransa'nın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi. Paris'teki Republique Meydanı'nda yapılan eyleme yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Bu arada, Paris Savcılığı yaptığı açıklamada sarı yeleklilerin dünkü eyleminde çıkan olaylarda 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

- Sarı yeleklilerin protestoları

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:51
  1. Fransa
  2. KIRMIZI FULAR
  3. Paris
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri
    1. Filistin'de yeni hükümet kurma..
    2. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    3. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    4. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    5. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    6. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    7. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    8. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    9. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    10. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    11. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    12. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    13. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    14. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    15. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    16. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    17. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    18. Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8..
    19. Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
    20. Crystal Palace, kupada Tottenham'ı eledi
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı