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Paris'te cumartesi mağaza, restoran ve müzeler kapatılacak

Fransız polisi, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek iş yeri sahiplerinden kapı ve pencelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını istedi

06 Aralık 2018 Perşembe 21:11
Paris'te cumartesi mağaza, restoran ve müzeler kapatılacak

PARİS (AA) - Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi.

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

- Müzeler kapalı, opera programları iptal

Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:11
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  3. Paris
  4. sarı yeleklileri

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