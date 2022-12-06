Paris'te çocuk göçmenler soğuktan donmak üzere!

Fransa'da yaklaşık 350 refakatsiz göçmen çocuk, günlerdir soğuk havada kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılaması talebiyle Danıştayın önünde kamp kurdu.

Çoğunlukla Batı Afrika ve Afganistan'dan gelen ortalama 15 yaşlarındaki 350 kadar göçmen çocuk, 2 Aralık'tan bu yana Paris'te Danıştayın önünde yardım kuruluşlarının desteğiyle çadırlarda kalıyor.

Yetkililerden kalıcı barınma ihtiyaçlarını karşılamasını talep eden refakatsiz çocuk göçmenler, günlerdir hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü zorlu koşullarda kamp alanında yaşam mücadelesi veriyor.

Refakatsiz göçmen çocuklara yardım eden TIMMY derneği üyesi Rosalie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin bu çocukların haklarını tanıması ve ihtiyaçlarını Çocuklara Sosyal Yardım Servisinin (ASE) karşılamasını ümit ettiklerini söyledi.

Soyadını açıklamak istemeyen Rosalie, refakatsiz göçmen çocukların reşit olmadıklarının belgelendirilmesinin aylar sürebileceğini, bu sürede sokakta kendi hallerine bırakıldıklarını kaydetti.

Daha önce başka bir bölgede bulunan kampı, Fransa'nın en yüksek mahkemesi Danıştay ile Louvre Müzesi arasındaki bir alana taşıdıklarını belirten Rosalie, yetkililerden acilen göçmen çocukları güvenli bir yere taşımalarını istediklerini dile getirdi.

Rosalie, gece hava sıcaklıklarının 0 dereceye inebildiğini ve şimdiye kadar 10 refakatsiz göçmen çocuğa hipotermi nedeniyle müdahale edildiğini sözlerine ekledi.

"Burada birisi ölse de umurlarında değil"

Eğitim hayaliyle ülkesi Mali'den ağustos ayında yola çıkan 16 yaşındaki Moussa, Fas ve İspanya'nın ardından Fransa'ya vardığını söyledi.

Moussa, barınacak yerleri olmadığını ve sokakta uyuduklarını anlatarak, "Siz de görüyorsunuz, çok soğuk. Geldiğimizden bu yana 'ölüm'. Buradaki çadırlardan içeriye su akıyor. Devletten yardım istemek için buradayız." dedi.

Siyahi olmayanların barınma imkanına sahip olduğunu savunan Moussa, "Umurlarında değil, burada birisi ölse de umurlarında değil çünkü siyahiyiz. Ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Kampta hasta çocuklar bulunuyor

Gine asıllı 14 yaşındaki Abdourahman da yağmur nedeniyle kaldıkları çadırların ıslak olduğunu belirterek, kampta ayakları şişen ve ağır hasta olan çocuklar bulunduğunu kaydetti.

Abdourahman, daha önce başka bir kampta da 3 ay sokakta uyuduğunu anlattı.

Fransa'da refakatsiz çocuk göçmen olmak

Refakatsiz göçmen çocuklar Fransa'ya geldikten sonra reşit olup olmadıklarının belirlendiği bir mülakata alınıyor.

Buna göre, reşit olmadıkları kanaatine varılan göçmen çocuklar, ülkedeki diğer çocukların sosyal ve eğitim haklarının yanı sıra çocuklar için uygun barınmadan faydalanamıyor.

Reşit olmadığını ispat etmek isteyen çocuk göçmenler çocuk mahkemesine başvurabiliyor.

Mahkemenin reşit olmadığına hükmettiği göçmen çocuklar, ASE diye bilinen sosyal hizmet kurumu tarafından takip ediliyor ve çocuklara uygun barınma hakkına sahip oluyor.

Öte yandan mahkeme kararını verene kadar geçen sürede refakatsiz göçmen çocuklar yasal belirsizlik içinde kalıyor ve çoğunlukla sokaklarda yaşıyor.