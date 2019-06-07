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Paris’te bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı için yeni tedbirler

Paris Belediyesi, bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı kullananlar için yeni tedbirler uygulamaya aldı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:44
Paris’te bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı için yeni tedbirler

Paris Belediyesi, bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı kullananlar için yeni tedbirler uygulamaya aldı.


Paris Belediyesi, bir süre önce kent kirliliğini önlemek için kent merkezine otomobille girişe önlem olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla halka bisiklet kiralamaya başlamıştı. Bu uygulamayla birlikte bazı özel şirketler de devreye girerek halka bisiklet kiralama işine girdi. Ancak özel şirketlerin bisiklet kiralama ile birlikte elektrikli scooter kiralamaya da başlamaları yayalar için büyük tehlike oluşturdu. Bazı yayaların, özellikle yaşlı kişilerin scooter çarpması sonucu yaralanması ve özellikle bir yaşlının komaya girmesi ve kullanıcıların kaldırımları bir nevi işgal etmesi üzerine rahatsız olan halk, Paris Belediyesi ve semt belediyelerine şikayette bulundu.


Paris Belediyesinin şikayetlere gerekli cevabı vermeyip tedbir almaması üzerine bazı vatandaşlar Ulusal Meclis’te üyesi bulunan parti milletvekillerine durum hakkında şikayet bildirmesi üzerine Paris Belediyesi bu konuda bir takım tedbirler almak zorunda kaldı. Vatandaşların bisiklet ve elektrikli scooterları kaldırımlara sokak ortasında bırakmaları yasaklanarak, belediyenin en kısa sürede bisikletleri için düzenlenen sisteme geçilmesi istendi. Elektrikli scooterları kullanımında hız ortalaması 20 kilometre ile sınırlandırıldı. Bisiklet ve scooterları kaldırımda bırakmak yasaklandı ve kullanıcılar ancak bisikletler için açılan yolları kullanmak zorunda.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:44
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