0553 313 94 23

Paris'te Ara Güler anlatıldı

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman:- "Ara Güler, kendisini sanatçı ve fotoğrafçı değil, foto muhabiri olarak tanımlardı"- "Ara Güler, hayatının her anında fotoğraftan bahsederdi"- "Türkiye'deki entelektüel ve sanatçılar, Güler'in (fotoğraf alanında) yeni bir dönem başlattığını kabul ederdi"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:47
Paris'te Ara Güler anlatıldı

PARİS (AA) - Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Cumhurbaşkanlığınca Fransa'nın başkenti Paris'teki "Ara Güler Sergisi" kapsamında düzenlenen panelde usta fotoğrafçıyı ve çalışmalarını anlattı.

Paris'in ünlü sanat galerisi Polka'da düzenlenen "Ara Güler'in Büyüsü" adlı panele Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Ahmed Bakcan, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz, Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya ve sanatseverler katıldı.

Kahraman, Güler için Paris'in önemli bir yeri olduğunu söyledi.

"Ara Güler kendisini sanatçı ve fotoğrafçı değil, foto muhabiri olarak tanımlardı." diyen Kahraman, Fransız foto muhabiri Henri-Cartier Bresson'un Güler için önemli biri olduğunu, Güler'in Paris'te beraber çalıştığı Bresson'ı ustası olarak gördüğünü belirtti.

Güler'e göre fotoğraf çekmek için sabırlı olmak ve bazen bir kareyi çekebilmek için saatlerce beklemek gerektiğini ifade eden Kahraman, yüzlerce renkli fotoğraf çektiğini ancak siyah-beyaz çekmeyi tercih ettiğini vurguladı.

"Ara Güler, hayatının her anında fotoğraftan bahsederdi." ifadesini kullanan Kahraman, Güler'in Yaşar Kemal ile vakit geçirdiğini anlattı.

Kahraman, usta fotoğrafçının çok çalışkan olduğunu, daha 20'li yaşlarında Türkiye'de önemli biri haline geldiğini, dünyaca ünlü dergilerin Orta Doğu foto muhabirliği yaptığını söyledi.

Güler'in 20. yüzyılın en önemli kişilerinin portrelerini çektiğini, Picasso’nun da Güler'in portresini çizerken fotoğrafının olduğunu dile getiren Kahraman, "Türkiye'deki entelektüel ve sanatçılar, Güler'in (fotoğraf alanında) yeni bir dönem başlattığını kabul ederdi. Güler, modern Türkiye'nin modern imajının yaratıcısıdır." dedi.

- Sergi, 4 şehirde daha açılacak

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin Paris'in ardından sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri gösterilen Ara Güler, "Master of Leica" unvanına sahipti.

Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği "Ara Güler Sergisi", yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak uluslararası sanat platformunda Güler'in anısını yaşatacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön söz

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı da Paris'te Fransızca olarak ziyaretçilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara Güler'i şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir.

Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

- Ara Güler kimdir?

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu "dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri" olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneğine (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Güler, 1962'de Almanya'da "Master of Leica" unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayımladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan "Picasso Metamorphose et Unite" adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Güler'in sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise "Thames&Hudson" Yayınevleri tarafından "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adı ile yayımlandı.

Ara Güler'e 2002'de Fransız hükümeti tarafından "Lejion D'Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre", 2009'da Paris Belediyesi tarafından "La Medaille de la Ville de Paris" unvanları verildi. 2005'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, ABD'de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Güler, 2004'te Yıldız Teknik Üniversitesinden, 2013'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden, 2014'te de Boğaziçi Üniversitesinden "Fahri Doktora" unvanı aldı.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018'de Doğuş Grubu tarafından açıldı.

Ara Güler, 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:47
  1. Ara Güler
  2. Ara Güler sergisi
  3. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?
    1. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne..
    2. İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    3. Galatasaray kafilesi üstü açık..
    4. MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den..
    5. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz..
    6. Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri..
    7. Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    9. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
    10. Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi..
    11. Alman siyasetçilerden AP seçimleri..
    12. Denize giren Alman turist boğularak..
    13. Şehit oğlunu üniformasını giyerek..
    14. Başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin..
    16. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    18. Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl..
    22. TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu:..
    23. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    24. İşçileri taşıyan midibüs kazasında..
    25. Termik santralin kömür bandında yangın
    26. Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar
    27. İşçileri taşıyan servis midibüsü..
    28. İzmit’te inşaatlar kontrol altında..
    29. "Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"
    30. Paris'te Ara Güler anlatıldı
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı