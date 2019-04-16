Paris'in 850 yıllık tarihi yanıyor

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Paris’teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

- "Notre Dame'ın Kamburu"yla ölümsüzleşti

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

- Notre Dame Katedrali yanıyor

Notre Dame'da akşam restorasyon yapılan bölümde başlayan yangın sonucu katedralin çatısı tamamen çöktü, çevre binalar tahliye edildi.

Paris itfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını bildirdi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.



