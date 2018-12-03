'Avrupa Baharı' devam ediyor! Paris sokakları savaş alanına döndü

Fransa'da, akaryakıt zamlarının ardından başlayan gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. 'Sarı Yelekler'in iki hafta içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerde başta başkent Paris olmak üzere birçok kent adeta yangın yerine döndü.

Olaylar sırasında çekilen görüntüler olayın vehametini gösteriyor. Avrupa için tehlike çanları çaldığı yorumları yapılırken polisin protestolara uyguladığı orantısız şiddet ise eylemlere olan desteği giderek arttırıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan, dün ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zammı protestolarına 136 bin kişinin katıldığı, çıkan olaylarda 263 kişinin yaralandığı ve 630 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

yeniakit.com.tr