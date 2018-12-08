Paris gösterilerinde şiddet ara sokaklara sıçradı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde sarı yeleklilerin gösterileri sürerken, şiddet civarda bulunan sokaklara da sıçradı.

Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.

Polis ve eylemciler arasında çatışma sürerken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullanmaya devam ediyor.

Bölgeye takviye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yaptığı açıklamada, ülke genelinde gözaltına alınan sarı yelekli sayısının 700'e yükseldiğini açıklamıştı.

