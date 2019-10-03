Paris Emniyet Müdürlüğünde sıcak anlar! 2 kişi öldü
Fransız basınında yer alan habere göre, Paris emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, saldırganın müdürlükte çalışan bir memur olduğu bildirildi.03 Ekim 2019 Perşembe 15:58
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Ölü ele geçirildi
İki kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.
YORUM YAZ