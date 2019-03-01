Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika gecesi

Türkiye Paris Büyükelçiliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş birliğiyle, Türkiye-Afrika etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok Afrikalı ve Fransız iş adamı katılırken, gecede konuşma yapan Ruanda’nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale, Türkiye’nin Afrika’ya ekonomik katkıda bulunan 4 ülkeden biri olduğunu vurgulayarak şükranlarını sundu.

Türkiye Paris Büyükelçiliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş birliğiyle, Türkiye-Afrika arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, Ruanda’nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale ve iş adamları katıldı.

“Afrika ile ilişkileri ilerletmek istiyoruz”

Büyükelçi Musa yaptığı konuşmada, Afrika ile ilişkileri güçlendirmek için Fransa’daki Afrikalı iş adamları ve diplomatik temsilciler ile bir araya geldiklerini söyledi. Afrika ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini dile getiren Musa, Türkiye’nin şu an Afrika’da 40’tan fazla büyükelçiliğinin bulunduğunu hatırlattı. Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika’ya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Musa, “Türkiye’nin Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkileri önemli bir boyuta ulaştı” dedi. Türkiye’nin Afrika’yla ilişkilerinde önemli yatırımlar yaptığına değinen Musa, “Türkiye’nin Afrika ile ilişkileri ekonomik ve ticari boyutuyla sınırlı kalmıyor, özellikle terörle mücadele konusunda siyasi iş birliği konusunda da önemli gelmiş oldu” ifadesini kullandı.

“Türkiye Afrika’ya katkısı olan 4 ülkeden biri”

Ruanda’nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale ise son 20 yılda Afrika’nın birçok ülkesinde Türkiye’nin, öneminin arttığına dikkat çekerek, “Türkiye, Afrika’nın ekonomik ortağı haline gelmiş durumda” dedi. THY’nin Afrika tarafından değer verilen ve sevilen bir firma oluğuna değinen Kabale, “Türkiye ile Afrika arasındaki gelişmeler neticesinde ikili ticaret 20 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye, Afrika ekonomisine olumlu katkısı olan 4 ülkeden biri” ifadelerini kullandı.

“45 ülkede 50 ortakla Afrika’dayız”

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, yaptığı konuşmada, “Bu ziyareti iş fırsatlarını genişletmenin bir yolu olarak görüyorum ve Fransa ve Afrika diasporası ile ikili ilişkileri derinleştirmek iki ülkenin de faydasınadır” dedi. DEİK’in 45 Afrika ülkesinde, 50 ortak kuruluşla birlikte çalıştığına değinen Taşkın, “DEİK, ikili iş konseyi ile Türkiye - Afrika ticaretini, ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmek için katalitik bir rol oynamakta” diye konuştu.