"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’da kartpostallık manzara oluşturdu.

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’da kartpostallık manzara oluşturdu.



Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul’dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzara oluşturdu. Tutulmanın gece yarısı saat 03.18’de son bulması bekleniyor.

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