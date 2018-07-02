Parçaları kaybolan Suudi vatandaşı robot Sophia, Etiyopya Başbakanı ile yemeğe katılamadı

Vatandaşlık alan ilk robot olan Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı.

2016'da vatandaşlık alarak tarihe geçen robot Sophia'nın Ulusal Müze'de vereceği konferans da iptal edildi. Robot bu konferansta Etiyopya'nın resmi dili Amharca konuşacaktı.

BBC'de yer alan habere göre, parçalarının bulunduğu bavulun kaybolmasına rağmen robotun başkent Addis Ababa'ya geldiği ve Uluslararası MCIT Fuarı'na katılmasının planlandığı belirtiliyor.

ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan, yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında şimdilik sadece Amharca konuşabiliyor.

Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.