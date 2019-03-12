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“Paraya Hayır” Zonguldak’ta sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Paraya Hayır’ Zonguldak’ta sahnelenecek.

12 Mart 2019 Salı 12:00
“Paraya Hayır” Zonguldak’ta sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Paraya Hayır’ Zonguldak’ta sahnelenecek.


İzmir Devlet Tiyatrosu’nun hazırladığı, Flavia Coste’nin yazdığı Levent Ulukut’un yönettiği “Paraya Hayır” oyunu Zonguldak’ta sahnelenecek. 15 Mart günü 20.00 seansında oynanacak oyun, 16 Mart günü 14.00 ve 20.00 seanslarında sahnelenecek.


Oyunun konusu ise şöyle:


“Dünyaya başka gözle bakmak için tek sebebimiz para mı olmalı? Hayallerimize, rüyalarımıza mı girmeli. Bizi tutsak mı etmeli? Mutluluğun ne olduğunu ya bilmiyoruz ya da bardağa dolu tarafından bakmayı beceremiyoruz. Peki ya ummadığımız an Loto’dan para çıkarsa. Mavi boş bir balon gibi uçuşur muyuz yoksa felaketler bizi mi bulur?”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:00
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