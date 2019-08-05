Denizli Pamukkale Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci oturumunda alınan karara göre 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Pamukkale Rallisi’nin balondan veya paraşütten izlenebileceği duyuruldu.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçeyi dünyaya tanıtmak adına çalışmalara devam ediyor. Eylül ayında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası’na katılacak Türk sporcular 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanıyor. Şampiyonanın ilk defa balon ve paraşütten izlenebileceği belirtildi.

“Dünya’da bir ilki gerçekleştireceğiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Pamukkale Rallisi adıyla yapılacak olan organizasyon Eylül ayında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Türk sporcuların son antrenmanlarının yapabilecekleri özel bir organizasyon olacak. Pamukkale adı dünyada çok bilinen bir yer. Biz de burada bu tür organizasyonlar yaparak bu bilinirliği de artırmak istiyoruz. Amacımız ise Pamukkale’nin ulusal ve uluslararası organizasyonların yapıldığı bir yer haline getirmek. Pamukkale Rallisi’nde Dünya’da belki de bir ilki gerçekleştireceğiz. Balondan ve paraşütten izlenebilecek olan ilk ralli Pamukkale Rallisi olacak. Bu organizasyon ile daha büyük projelerin adımını da atmış olacağız. Şimdiden Pamukkale Rallisi’nin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce, Pamukkale Rallisi’nin spor camiası açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Biz katılımı 40 araç 80 sporcuyla sınırlı tuttuk. Daha çok talep var. Ancak ilk olduğu için sınır koymak zorunda kaldık. 31 Ağustos’ta başlayacak olan rallide şehir merkezinde start ve yine şehir merkezinde ve Pamukkale’de seyirci özel etapları yapılacak. 1 Eylül Pazar günü de Haytabey ile Irlıganlı arasındaki yaklaşık 11 kilometrelik alan turlanacak. Kocaçukur’da da ödül töreni yapılacak” dedi.

Konuyla ilgili olarak Pamukkale Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Ege Otomobil Sporları Kulübü arasında protokol imzalandı.