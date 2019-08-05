0553 313 94 23

Paraşütten izlenebilecek olan ilk ralli Pamukkale Rallisi olacak

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci oturumunda alınan karara göre 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Pamukkale Rallisi’nin balondan veya paraşütten izlenebileceği duyuruldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:29
Paraşütten izlenebilecek olan ilk ralli Pamukkale Rallisi olacak

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci oturumunda alınan karara göre 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Pamukkale Rallisi’nin balondan veya paraşütten izlenebileceği duyuruldu.


Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçeyi dünyaya tanıtmak adına çalışmalara devam ediyor. Eylül ayında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası’na katılacak Türk sporcular 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanıyor. Şampiyonanın ilk defa balon ve paraşütten izlenebileceği belirtildi.



“Dünya’da bir ilki gerçekleştireceğiz”


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Pamukkale Rallisi adıyla yapılacak olan organizasyon Eylül ayında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Türk sporcuların son antrenmanlarının yapabilecekleri özel bir organizasyon olacak. Pamukkale adı dünyada çok bilinen bir yer. Biz de burada bu tür organizasyonlar yaparak bu bilinirliği de artırmak istiyoruz. Amacımız ise Pamukkale’nin ulusal ve uluslararası organizasyonların yapıldığı bir yer haline getirmek. Pamukkale Rallisi’nde Dünya’da belki de bir ilki gerçekleştireceğiz. Balondan ve paraşütten izlenebilecek olan ilk ralli Pamukkale Rallisi olacak. Bu organizasyon ile daha büyük projelerin adımını da atmış olacağız. Şimdiden Pamukkale Rallisi’nin hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Organizasyonla ilgili bilgi veren Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce, Pamukkale Rallisi’nin spor camiası açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Biz katılımı 40 araç 80 sporcuyla sınırlı tuttuk. Daha çok talep var. Ancak ilk olduğu için sınır koymak zorunda kaldık. 31 Ağustos’ta başlayacak olan rallide şehir merkezinde start ve yine şehir merkezinde ve Pamukkale’de seyirci özel etapları yapılacak. 1 Eylül Pazar günü de Haytabey ile Irlıganlı arasındaki yaklaşık 11 kilometrelik alan turlanacak. Kocaçukur’da da ödül töreni yapılacak” dedi.


Konuyla ilgili olarak Pamukkale Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Ege Otomobil Sporları Kulübü arasında protokol imzalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
    1. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
    2. Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını..
    3. Donald Trump'tan 'beyaz ırkçılığın'..
    4. Fenerbahçe Üniversitesinden Ersun..
    5. Ülkücülere haydut diyen Meral..
    6. Bilal Erdoğan: Bilimde Müslümanların..
    7. 11. Büyükelçiler Konferansı
    8. Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman..
    9. Tacikistan'da eğitim uçağı kazası: 1 ölü
    10. Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla..
    11. Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi..
    12. Hong Kong'daki protestolar
    13. THK’dan kurban derisi için bağış..
    14. ING Türkiye istikrarlı performansını..
    15. Malatya’da kamyonet minibüse çarptı: 2..
    16. Çeşme’de kadın doğum uzmanı görevine..
    17. "DPÜ’den sözde ’barış bildirisi’ne..
    18. Tekirdağ’da dev operasyon: 4 milyon..
    19. Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ..
    20. ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar..
    21. O ülkede deprem! Uçakları olmayan..
    22. Ankara’da yasa dışı eylem yapan gruba..
    23. Vali Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri..
    24. "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur..
    25. Betonart Mimarlık Yaz Okulu kapanış..
    26. İran Sağlık Bakanından ABD'ye yaptırım..
    27. 50’ye yakın işçi maaşlarını..
    28. Kavga ettiği şahsı öldürmek isterken,..
    29. Bangladeş’te su baskınları nedeniyle..
    30. Çorum Belediyesi’nden 571 çocuğa..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır