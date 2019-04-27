Paraşütle kayalıklara düşen genci askeri helikopter kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ’ın 1800 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Özgür Öz (33), kalkıştan kısa bir süre sonra Mendos Dağı eteklerine düştü. Diğer pilotlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD ekipleri sevk edildi. İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığından bir askeri helikopter de bölgeye sevk edildi. Yaralının yerinin tespit edilmesinin ardından halatla bölgeye indirilen asker, yaralıyı sedyeye bağladı. Halatla helikoptere çekilen Öz, Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Öz’ün vücudunda kırıklar bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, yaşanan kazaları minimum seviyeye indirmek için gerekli önlemleri en iyi şekilde almak için hazır olduklarını söyledi.