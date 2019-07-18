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Paraşütçülerin gözdesi: Ali Dağı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı, 5 bin metreye kadar yükselmeye ve 150 kilometre uzağa uçabilmeye olanak sağlayan özellikleriyle paraşütçülerin gözdesi haline geldi- Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı Kaptanı Semih Sayır:- "Bu alanın uçuş yüzdesi çok fazla. Örneğin biz Avusturya, İsviçre'ye gidiyoruz, bir hafta kalıyoruz, bir ya da iki gün ancak uçabiliyoruz. Burada bir hafta kalıyorsak beş gün mutlaka uçuyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Paraşütçülerin gözdesi: Ali Dağı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Paraşütçülerin 5 bin metreye kadar yükselmesine, 150 kilometre uzağa uçabilmesine olanak sağlayan Kayseri'deki Ali Dağı, düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hava sporlarında Türkiye'nin önemli paraşüt merkezlerinden biri haline geldi.

İlk kez 2004'te yamaç paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yapan ve organizasyondaki başarısıyla adını duyuran Ali Dağı, hava sporlarında yurt içi ve yurt dışından gelenlerin vazgeçilmez buluşma noktası oldu.

Merkez Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı, yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporlarına en elverişli yerlerden biri.

Ali Dağı, zirveye çıkış kolaylığı, mesafe yarışları için iyi termik hava akımlarıyla beraber paraşütçülerin kilometrelerce uçabilmelerine de olanak sağlıyor.

Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı Kaptanı Semih Sayır, Ali Dağı'nın paraşütçüleri ağırlayan bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Ali Dağı'ndaki tesisin dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığını belirten Sayır, şunları kaydetti:

"Sporcular buraya geldiği zaman arkadaşlarına ve yakın çevresine Ali Dağı'nda uçması için tavsiyede bulunuyor. Bu alanın uçuş yüzdesi çok fazla. Örneğin biz Avusturya, İsviçre'ye gidiyoruz, bir hafta kalıyoruz, bir ya da iki gün ancak uçabiliyoruz. Burada bir hafta kalıyorsak beş gün mutlaka uçuyoruz. Bu, hava şartları ve bölgenin yapısıyla alakalı. Bunun dışında şehre çok yakın ve konaklamaya çok yakın. Yarım saatte uçuş alanına varabiliyor insanlar. Talas Belediyesi de buraya sahip çıktığı için burada bir tesis var."

Ali Dağı'ndaki hava şartlarından da bahseden Sayır, tek yönden gelen rüzgarın aynı yöne uçuşa imkan sağladığını, bunun da paraşütçüler için önem taşıdığını ifade etti.

- 163 kilometrelik uçuş gerçekleştirildi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ise Ali Dağı'nın Yamaç Paraşütü uçuşları konusunda Türkiye'nin ve dünyanın önemli bölgelerinden biri durumunda olduğunu vurguladı.

Ali Dağı'nın yüksek uçuş potansiyeli nedeniyle son 15 yıldır, pek çok yarışmaya ev sahipliği yaptığını anlatan İlker, şöyle konuştu:

"Uçuş açısından incelendiğinde ise Ali Dağı'nın dik bir dağ olmasından dolayı havalanan paraşütçüler kısa zamanda irtifalı uçuşa başlayabilmektedirler. Bunun yanı sıra Kayseri bölgesi kuzey, kuzeybatı ve güneyli rüzgarlar sayesinde ve termik hava akımlarının güçlü olması ve yüksek irtifalara çıkılabilmesi nedeniyle mesafe ve rekor uçuşlarının yapılabileceği bir potansiyele sahiptir. Kayseri'de geçmiş yıllar içerisinde yamaç paraşütü ile 5 bin metre üzerine çıkılan pek çok uçuş gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra mesafe uçuşları için çok uygun olan bölgede Malatya ve Sivas hatları üzerine uçuş yapılarak uzun mesafeler gidilebilir. Bu konuda Ali Dağı'ndan yapılan en uzun uçuş 2016 yılının haziran ayında Elbistan'ın Demircilik kasabasına yapılan 163 kilometrelik uçuştur."

İlker ayrıca Ali Dağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, FAI Avrupa Yelkenkanat Şampiyonası ve Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması gibi uluslararası etkinliklerin de düzenlendiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
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