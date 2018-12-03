THY- Euroleague
0553 313 94 23

Paraşütçü elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri'de, Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan ve iniş esnasında elektrik direğinde asılı kalan kişiyi, elektrik şirketi ve itfaiye ekipleri kurtardı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
Paraşütçü elektrik direğinde asılı kaldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan ve iniş esnasında elektrik direğinde asılı kalan kişi, elektrik şirketi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütüyle Ali Dağı'ndan atlayan Kaan Atasever, yaşadığı bir sorun nedeniyle iniş alanını ıskaladı.

Paraşütü, iniş alanı yakınında dağ yolu üzerinde bulunan aydınlanma direğine takılan Atasever, burada asılı kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) yetkilileri ve itfaiye ekipleri, Atasever'i asılı kaldığı yerden kurtardı.

Atasever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından, "Kazara aydınlatma direğimize iniş yapan paraşütçü vatandaşımıza itfaiye ve arıza ekiplerimiz, anında müdahale ederek sağlıklı bir şekilde paraşütçünün inmesine yardımcı olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklaması yapıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
  1. elektrik direğine asılı kaldı
  2. Kaan Atasever
  3. kayseri
  4. Paraşütle atlayan kişi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cizre'de doğdu, Altaylı oldu"
    1. "Cizre'de doğdu, Altaylı oldu"
    2. Sahilde gezerken buldu! 'Bugüne..
    3. Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7..
    4. Alim ve mütefekkir: Hasan Basri Çantay
    5. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    6. "Türkiye Kaşıkçı olayında çok..
    7. Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na..
    8. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
    9. Gece haberlerinin görünmeyen..
    10. Bu oyunda "teknik direktör" yürüdükçe..
    11. Paris sokakları savaş alanına döndü
    12. Devlet başkanı iddiaları yalanladı:..
    13. 4 şehit verilen operasyon sonrası, 48..
    14. SGK prim geri alma nasıl yapılır?
    15. MEB'den "yapay zeka" temalı..
    16. Bedensel engellilerden organ bağışı
    17. Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. İkiz kardeşinin "eli ayağı" oldu
    20. Görme engelli gazi "körleme" ile..
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'