Paraşütçü direğe takıldı, itfaiye kurtardı Kayseri’nin Talas ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir şahıs pisti pas geçince aydınlatma direğine takıldı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir şahıs pisti pas geçince aydınlatma direğine takıldı. Şahıs, yarım saatlik çalışma sonrası itfaiye ekiplerince indirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayan şahıs, pisti pas geçince cadde üzerindeki aydınlatma direğine takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, direkte asılı kalan şahsı kurtararak aşağı indirdi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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