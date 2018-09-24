0553 313 94 23

Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe

İsveç merkezli TIR, otobüs ve otomobil üreticisi Volvo, ödeme alamadığı için İran'la çalışmama kararı aldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:36
Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe

Volvo sözcüsü Fredrik Ivarsson, İran'a gönderdikleri kamyon parçaları karşılığında ödeme yapılmadığını, dolayısıyla bu ülkede çalışmama kararı aldıklarını söyledi. Bu gelişme, enerji ve bankacılık sektörlerinin tersine, Avrupalı şirketlerle sözleşmeler yapabilen İran otomotiv sektörü için bir darbe oldu. Ivarsson, "Bu yaptırımlar ve ABD'nin getirdiği başka şeyler yüzünden... İran'da bankacılık sistemi çalışmıyor. Paramızı alamıyoruz. Dolayısıyla şimdilik İran'da çalışmıyoruz" dedi.

ABD yaptırımlarından önce Volvo, İran'ı Körfez bölgesi ve Kuzey Afrika'ya dönük ana ihracat üssü yapmak istediğini açıklamıştı.

AB, kendi şirketlerini korumak için bir yasa çıkardı ancak yaptırımlar bankaların İran şirketleriyle iş yapmalarını engelliyor. Bunun nedeni de ABD'nin, bu tür işlemleri yapan bankaları kendi finans sisteminden dışlayabilmesi.

MONTAJI YAPILIYORDU

Volvo, İran'ın ikinci büyük otomobil imalatçısı SAIPA'nın bünyesindeki Saipa Diesel ile işbirliği yapıyordu. Saipa Diesel, İsveç'ten gönderilen montaj setlerini kullanarak Volvo'nun ağır yük kamyonların montajını İran'da gerçekleştiriyordu.

Bir Saipa Diesel yetkilisi, yaptırımlar nedeniyle Volvo Trucks şirketinin ortaklık anlaşmasına son verdiğini doğruladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:36
  1. Volvo
  2. Fredrik Ivarsson
  3. Volvo Trucks

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, düşürülen Rus uçağı için yine İsrail'i işaret etti
    1. Putin, düşürülen Rus uçağı için yine..
    2. Amerika: Brunson'ı bu hafta görüşeceğiz
    3. Ramil Guliyev'e büyük başarı!
    4. Avrupa borsaları düşüşle tamamladı
    5. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 7..
    6. Ankaragücü'nün stadı açıklandı!
    7. Fenerbahçe futbolcuları derbi için..
    8. AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'ye..
    9. Ülke şokta! 7 kişi fidye için kaçırıldı
    10. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı..
    11. Esnaf tırnakçının oyununa gelmedi
    12. Kadroya alınmayan Soldado'dan derbi..
    13. Galatasaray'ın deplasman kabusu devam..
    14. Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe
    15. Siyah Beyazlılar Kadıköy'e böyle gitti
    16. Denizli'de parke taşlarının altında..
    17. Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda balık..
    18. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    19. TSK açıkladı: Öldürülen teröristin..
    20. Sagopa Kajmer konser sırasında..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!