Parası olmadığı için çocuğunu göremedi

Resul Ekrem Şahan Ankara

TBMM Adalet Komisyonu’nda, 5’nci Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erdi. Ancak yasal düzenlemeye rağmen bazı ebeveynlerin sorunlarının devam ettiği orta çıktı.

Bakanlık ödenek ayırmamış

3 aydır çocuğunu görebilmek için verdiği mücadeleyi Yeni Akit’e anlatan Mehmet Ersoy Baykara, “Çocuk icra parasının kalktığının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından çocuğumu görebilmek için İstanbul Küçükçekmece Adliyesine gittim. Adliyede mağdurlar diye bir birim ile görüştüm. Oradaki kişiler ‘Henüz bizim bir altyapımız yok. Bir buçuk sene sürebilir. Siz yine çocuğunuzu görmek için icradan devam edeceksiniz’ dedi. Ben de 16 Aralık 2021 tarihinde Küçükçekmece 4’üncü İcra Dairesine gittim. Orada da yine Resmi Gazete’deki yazıyı göstererek yasanın yürürlüğe girdiğini anlattım. Yetkililer bana ‘139 TL 20 kuruş harç parası 150 TL de pedagog ücreti yatırmanız gerekiyor; Adalet Bakanlığı bize çocuk icrasına ilişkin bir bütçe ayırmadı. Siz pedagog ücreti ve harcı yatıracaksınız’ dedi. Dolayısıylada çocuğumu görmek için dilekçemi işleme koymadılar. Ben de çocuğumu göremedim” dedi.

Baykara şöyle devam etti: “Çocuğumu bir haftasonu almak için para ödemem gerekiyor. Asgari ücretle çalışan bir kişiyim. Dolayısıyla bu hafta param olmadığından dolayı icra parasını yatıramadım, çocuğumu da göremedim. Eğer param olsa gerçekten yatırıp çocuğumu görmek isterim. Fakat gerçekten param yok. Halimiz ortada. Uyap’tan dilekçe yazdım. Ama yine de parayı yatırmadan göstermediler. Ayrıca 3 aydır da çocuğumu göremiyorum. Parayı yatırdığımda dahi polis zoruyla çocuğumu alıp görebiliyorum. Kağıt üzerinde sorunların bittiği açıklandı. Ancak sorunlar olduğu gibi devam ediyor.”