Paranoyak İsrail Ebru’dan korkuyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Üç günlük Kudüs ziyaretinin dönüşünde havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve 29 gündür alıkonulan Ebru Özkan hakkında, dün mahkemeye çıktı. İsrail savcılığının hazırladığı iddinamede, “Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve ‘düşman bir tarafın’ gönderdiği parayı ülkeye sokmak” şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilen Türk kızı, mahmekede bunları reddetti.

İSRAİL ZULÜM UYGULUYOR

İsrail askeri mahkemesi, dün görülen duruşmada Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdi. Ancak bu karara İsrail savcılığı tarafından bugüne kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan serbest bırakılacak. Özkan’ın yargınmasına tutuksuz devam edileceği de ifade edildi.

İsrail’in Ebru Özkan’a yönelik haksız uygulamasına tepki gösteren İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan,“Filistine giden vatandaşlarımızın özel bir statüsü mü olması gerekiyor. Kendi topraklarımızı ziyaret ederken israil gibi işgalci bir devleti tanımadan özgürce ziyarete gitmeliyiz. Bu konunun devletimiz tarafından uluslararası kamuoyunda konuşulması ve İsrail devletini tanımadığımızı dile getirmemiz gerekiyor. Tutuklu bulunan Ebru kardeşimizin de ellerinden ve ayaklarından zincirlenerek mahremiyetini ayaklar altına alınmasına izin verilmemelidir. İsrail, ülkemizin insani yardımlarla Filistin üzerindeki etkisinin artmasından dolayı bu tür eylemlere girişiyor. Türkiye’ye siyasi baskı yapamayınca bu tür oyunlarla ülkemizi küçük düşürmeye çalışıyor’’ diye konuştu.

MEMUR-SEN: DÜPEDÜZ ZULÜM!

Ebru Özkan’ın haksız suçlamalara maruz kalmasına bir tepki de Memur-Sen’den geldi. Memur-Sen’den yapılan açıklamada Türklerin, Kudüs’e yaptıkları her ziyarette gözaltına alınarak alıkonulmaları Siyonist rejim tarafından adeta bir rutin haline geldiği belirtildi. Türkiye’den giden her grubun, onur kırıcı ve gayri insani muamelelere maruz bırakıldıklarının vurgulandığı açıklamada mahkemeye çıkarılan Ebru Özkan’a ait ilk görüntü ile işgalci Siyonist rejimin güvenlik konsepti olarak dünyaya pazarlamaya çalıştığı şeyin düpedüz zulüm olduğunun altı çizildi.”