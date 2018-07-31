2018 üniversite tercih puanları paramedik ATT anestezi psikoloji gastronomi endüstri mühendisliği anestezi sıralama taban puanları

2018 üniversite tercih kılavuzu, paramedik (ATT) anestezi psikoloji gastronomi endüstri mühendisliği anestezi sıralama taban puanları

31 Temmuz 2018 Salı 13:58

ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak. Peki 2018 üniversite tercih kılavuzu, paramedik anestezi psikoloji gastronomi endüstri mühendisliği anestezi sıralama taban puanları nedir? Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor detaylar haberimizde...

Paramedik (ATT) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Anestezi 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Psikoloji 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Gastroloji 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

 

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2018 | İstanbul üniversitesi 2 yıllık taban puanları

 

 

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