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Paralimpik sporculara sponsor arayışı

- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk:"Her branşa ayrı bir sponsor bulmak istiyoruz"- "Uluslararası değere sahip markalarımızı engelli sporuna destek vermeye çağırıyoruz"- "Sporcularımız imkan ve fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini gösterdi"

25 Aralık 2018 Salı 11:27
Paralimpik sporculara sponsor arayışı

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, sezon bitiminin ardından sponsorluk çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir dönem geçirdiklerini ve sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Federasyon olarak 18 branşta faaliyet gösterdiklerine işaret eden Uztürk, "Birçok federasyona göre ulusal ve uluslararası organizasyonumuz daha fazla. Dolayısıyla daha fazla sporcuya ulaşmak ve başarılı sonuçlar alabilmek için kaynak çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Her branşa ayrı bir sponsor bulmak istiyoruz. Ülkemizin öne çıkan sanayi kuruluşları ve şirketleriyle sponsorluk görüşmeleri yürütüyoruz." diye konuştu.

Sponsor ve sporcunun bir araya gelmesinin başarıya olumlu yansıyacağını vurgulayan Uztürk, şunları söyledi:

"Artık spor için birlik ve dayanışma dönemi. Ülkemizin değerli kuruluş ve yatırımcılarıyla iş birliği içindeyiz. Sponsorluk ve bağış yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Uluslararası değere sahip markalarımızı engelli sporuna destek vermeye çağırıyoruz. Daha önce yapılan iş birliği sporcu ve takımların başarısına yansıdı. Sponsorluk çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."


- "Neler başarabileceklerini gösterdiler"


Uztürk, paralimpik sporcuların uluslararası organizasyonlarda 2017'de 171,5 madalya, 2018'de ise 250,5 madalya kazandığını aktardı.

Bedensel engelli milli sporcuların, bu yıl madalya rekoru kırdığının altını çizen Uztürk, "Sporcularımız kendi branşlarında ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Sporcularımız imkan ve fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gösterdiler. Biz daha fazlası için sponsorlarımızla birlikte çalışacağız. Bu iş birliklerinin katkısını önümüzdeki yıllarda daha fazla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uztürk, asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayarak, sponsorluk çalışmalarının bu anlamda da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:27
  1. Arif Ümit Uztürk
  2. Bedensel Engelliler
  3. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  4. madalya
  5. sponsorluk

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