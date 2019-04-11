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Paralimpik sporcu Eda Kaya'dan başarı sözü

- Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcu Eda Kaya:"Avrupa ve dünya şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında madalya kazanarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum"

11 Nisan 2019 Perşembe 19:36
Paralimpik sporcu Eda Kaya'dan başarı sözü


ORDU (AA) - Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan Eda Kaya'yı altınla ödüllendirdi.

Genç, 5-7 Nisan'da düzenlenen şampiyonanın ardından Ordu'ya dönen milli sporcu Eda Kaya'yı makamında ağırladı.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Kaya'yı başarısından dolayı kutlayan Genç, kendisini altınla ödüllendirdi.

Genç, konuşmasında, Eda Kaya'nın Ordu spor camiası adına ve bedensel engelliler için son derece örnek bir sporcu olduğunu belirterek, Eda'nın gösterdiği azimle birlikte başarısını artırdığını söyledi.

Trabzon'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Eda'nın rekor seviyede bir başarıya imza attığının altını çizen Genç, "Kendisinin bu başarısıyla çok mutlu olduk ve gururlandık. Özellikle olimpik yüzme havuzunda bu başarıların yakalanmış olması, yapılan yatırımların da ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu bakımdan böyle bir başarıyı son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Genç, ilerleyen yıllarda Eda'yı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında görmeyi umduğunu belirterek, "İnanıyorum ki genç kızımız, bu azmiyle ülkemize madalyalar kazandıracaktır. Biz kendisinde o azim ve kararlılığı görüyoruz. Biz hep birlikte onun başaracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eda'ya yaptığı sporda destek olan ailesine ve antrenörüne de teşekkür eden Genç, bundan sonraki süreçte sporcunun yanında olmayı ve ona destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Doktorlarının tavsiyesi üzerine yüzmeye yönelen 24 yaşındaki paralimpik sporcu Eda Kaya ise Trabzon'da düzenlenen şampiyonada 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Artık Avrupa ve dünya şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında madalya kazanarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum. İnşallah daha çok çalışarak bunu başaracağıma inanıyorum. Bunun da sözünü veriyorum." diye konuştu.

Eda'nın antrenörü Onur Özkan da Genç'e teşekkür ederek, "Eda ile daha çok çalışarak hedeflerimize adım adım ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 19:36
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  5. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç
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