Paralimpik milli sporcu olimpiyat yolunda





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübünün 13 yaşındaki paralimpik yüzücüsü Koral Berkin Kutlu, 9-15 Eylül tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Dünya Paralimpik Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milli sporcunun yeni hedefi ise 2020 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu, 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Koral Berkin, bir kolu ve bir bacağı olmayan ancak çalışma azmi ile Finlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na katılma hakkı kazanan "en genç sporcu" olarak tarihe geçti. Türkiye'yi temsil ettiği yüzme branşında Avrupa ikinciliği elde eden Koral Berkin, bu başarısıyla Dünya Paralimpik Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koral Berkin Kutlu'nun yeni hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak.

Yüzme sporuna 9 yaşında başlayan Koral Berkin Kutlu, genç yaşına rağmen uluslararası arenada birçok madalya kazandı. İBB'nin genç yıldızı, Belarus Açık Paralimpik Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte üçüncülük, 50 metre serbestte ikincilik ve 100 metre serbestte üçüncülük, Paralimpik Dünya Serisi 6. Ayak Yarışları'nda ise 50 metre kelebekte ikincilik elde etmişti.



