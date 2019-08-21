Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı



ANKARA (AA) - Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik masa tenisçiler, 16-21 Eylül tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Milli sporcular, Altındağ Spor Salonu'ndaki çalışmalarını 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekibin 14 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Süleyman Vural, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, İrem Oluk, Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Sinem Çağlayan, Ahmet Yıldırım.



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