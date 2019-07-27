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Paralimpik judoculardan İtalya'da 3 madalya

- Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:53
Paralimpik judoculardan İtalya'da 3 madalya


ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 57 kiloda Zeynep Çelik Aydın altın madalya, 60 kiloda Recep Çiftçi gümüş madalya ve 48 kiloda Ecem Taşın bronz madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:53
  1. Ecem Taşın
  2. IBSA Judo Avrupa Şampiyonası
  3. Recep Çiftçi
  4. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
  5. Zeynep Çelik Aydın

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