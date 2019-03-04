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Kayıtdışı paralar ABD'ye götürülüyor!

Son 3 yılda ABD'deki kayıtdışı para yüzde 2.7 artarak 1 trilyon 298 milyar dolara ulaştı. Paranın azaldığı ülkeler ise İsviçre, Cayman Adaları, Fransa, Malta, Almanya, Çin, Rusya ve Türkiye. Özellikle Panama Papers belgeleri ile kayıtdışı paranın toplandığı Nevada'nın Reno kasabasından kaçış eğilimi olduğu belirtiliyor. Reno'da sıkışanların içinde Türkler de var.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:25
Kayıtdışı paralar ABD'ye götürülüyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD) ülkelerinde vergi ödemek istemeyen yabancılar için yeni cennet olma yolunda olduğunu dünyada kayıtdışı para miktarını takip eden Finansal Gizlilik Endeksi'ne yansıdı.

Tax Justice Network (Vergi Adalet Ağı) Endekse göre 2015'ten 2018'e kadar olan 3 yıllık sürede ABD'ye akan vergisiz (kayıtdışı) para miktarı yüzde 2.7 artarak 1.3 trilyon dolara ulaştı. ABD'ye akan paranın da ağırlıklı olarak İsviçre'den gittiği anlaşılıyor. Çünkü İsviçre'de bulunan vergisiz para miktarı 3 yılda yüzde 1.12 azalarak 1 trilyon 589 milyar dolara indi.

ABD'nin ikinci olarak dünyanın en büyük vergi cenneti olarak bilinen Cayman Adaları'ndan para çektiği görülüyor. Bu paranın miktarı da yaklaşık 126 milyar dolara ulaşıyor. Cayman Adaları'ndaki vergisiz para miktarı 3 yılda yüzde 1 azalarak 1 trilyon 267 milyar dolara inmiş durumda. Para çıkışının olduğu diğer ülkeler Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve Malta.

Türkiye'den de para gitti ama geri geliyor

Endekse göre 2015'ten sonra Türkiye'den de para çıkışı gerçekleşti. Türkiye'de bulunan kayıtdışı para miktarı yüzde 4 azalarak 354 milyar dolara indi. Ancak paranın son 5 ayda geri döndüğü sanılıyor. Çünkü Türkiye'de Eylül 2018'den bu yana meydana gelen yaklaşık 15 milyar dolarlık döviz tevduat hesabı (DTH) artışı ve Net Hata ve Noksan kalemi de 21.2 milyar dolara ulaştı.

Ülkeye geri dönen bu paranın önce çeşitli nedenlerle Bahama adaları ve İsviçre'ye sonrasında ise kayıtdışı milyar dolarların toplandığı ABD'nin Nevada Eyaleti'nin Reno kasabasına kaçan bazı Türk zenginlerinin parasını 'deşifre' olma korkusuyla Türkiye'ye geri getirmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Trump yönetimi ve Rothchıld bağlantısı

Finansal çevreler kayıtdışı paranın ABD'de toplanmasını Donald Trump yönetiminin tıpkı Çin ve Avrupa Birliği ile girdiği ticaret savaşları ve doların değerini düşük tutup ABD'nin daha fazla üretim ve ihracat yapması politikası gibi finansal alanda da İsviçre ve vergi cennetleri ile savaşına bağlıyor.

ABD bir süre önce başlattığı Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ile ABD vatandaşları ve vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için yabancı finansal kuruluşların ve diğer finansal aracı kuruluşların düzenlemeye uyum sağlanmasını hedefleyen bir kanun çıkarmıştı.

Bu kanun ile ülke ve kurumlar ABD vatandaşlarının kendilerinde bulunan varlığını ABD'ye bildirmek zorunda. Eğer bildirmezseniz ABD, diğer ülke ve finans şirketlerine yaptırım kararı alıyor ki bu da dünyada şu anda yaşamın neredeyse son bulması anlamına geliyor. Bu kanun da özellikle İsviçre ve vergi cenneti adaları zorluyor.

Para Reno'da toplanıyor

Vergi uzmanları FATCA doğrultusunda kayıtdışı paranın ABD'ye bildirilmesinin İsviçre ve adalarda bulunan parayı ürküttüğünü dile getiriyor. Peki ürken para ne yapsın? Sorunun cevabını ise dünyanın para baronlarından Rothchild ailesi veriyor. Yine uzmanlara ve bu konuyu takip eden başta  Bloomberg Businessweek dergisi olmak üzere uluslararası basın yayın organlarına göre Trump'ın ABD'nin varlıklarını koruma stratejisi doğrultusunda Rothchild ailesi paraya bilerek yolunu gösterdi. Para artık "Dünyanın yeni vergi cenneti" ABD'de toplanmalıydı. Bunun için aile ABD'nin Nevada Eyaleti'ndeki bir kumar cenneti olan Reno kasabasını adres gösterdi. Sadece "Dünyanın en büyük küçük şehri" ismiyle bilinen Reno değil Dekota ve diğer iki şehirde daha vergi cennetleri oluşturulduğu Businessweek haberinde dile getirilmişti. Ancak özellikle Panama Papers belgelerinde bu kasabada bulanan paranın kimlere ait olduğu yayımlanınca bazı ülke vatandaşları korktu ve paralarını vergi ödeme pahasına geri getirmeye başladı. Bu kişilerin arasında çokca da Türk bulunuyor.

(Habertürk)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:25
  1. EKONOMİ
  2. ABD
  3. kayıtdışı para
  4. isviçre

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