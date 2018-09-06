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Paraguay'ın Kudüs kararı Arap Birliğini memnun etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal Kudüs kararı sonrası Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyan Paraguay, bu yanlışından döndü. Arap Birliği, Güney Amerika ülkesinin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:59
Paraguay'ın Kudüs kararı Arap Birliğini memnun etti

Arap Birliği, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali, söz konusu Paraguay'ın büyükelçilik kararıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ali, açıklamasında Paraguay'ın kararının, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun ve doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni dün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:59
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Paraguay
  4. ABD

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