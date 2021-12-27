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Korona Virüs Paraguay’da Omicron tespit edildi
Korona Virüs

Paraguay’da Omicron tespit edildi

Paraguay’da ilk kez 3 kişide koronavirüsün Omicron mutasyonu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:05:00 -
Paraguay’da Omicron tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Cancun kentinden Paraguay’a gelen 18 yaşlarındaki 3 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 3 vakanın ve temasa geçtikleri kişilerin karantinaya alındığı aktarılarak, temaslı oldukları diğer kişilerin takibinin yapıldığı ifade edildi.

Ülkede tespit edilen Omicron vakalarının ardından Paraguay Sağlık Gözetim Direktörü Dr. Sandra Irala yaptığı açıklamada, halkın Covid-19 bulaş oranının yüksek olduğu ülkelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Irala ayrıca aşının öneminin altını çizerek, insanlara Omicron’un yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

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