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Paraguay’da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü

Paraguay’ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahkûm hayatını kaybetti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
Paraguay’da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü

Paraguay’ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahkûm hayatını kaybetti.


Paraguay İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bölgesinde bulunan cezaevinde rakip çeteler arasında çıkan çatışmada, 6’sı kafası kesilerek, 3’ü yakılarak 1’i de bıçaklanarak olmak üzere 10 mahkum öldürüldü. Ayrıcayaralı birkaç mahkûmun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Yerel basın çıkan çatışma sonrasında bazı mahkumların San Pedro hastanesine kaldırıldığını iddia etti, rakam verilmedi.


Çatışmanın kendilerine Birinci Komando Kapitali diyen uyuşturucu çetesi ile rakibi Rotela çetesine üye mahkumlar arasında çıktığı, birkaç saat süren çatışmanın askerlerin devreye girmesiyle ancak bastırılabildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
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