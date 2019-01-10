0553 313 94 23

Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez:- "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur"

10 Ocak 2019 Perşembe 22:57
Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti

BUENOS AIRES (AA) - Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkesinin Venezuela ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Benitez, düzenlediği basın toplantısında, Paraguay'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımayacağını belirtti.

Benitez, Venezuela'daki Paraguaylı bütün diplomatların geri çağrılacağını ve Paraguay'daki Venezuelalı diplomatların da sınır dışı edileceğini söyledi.

Paraguay'ın Lima Grubu'nda da Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı aldığını hatırlatan Benitez, "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve kamu özgürlüklerinin korunması adına Paraguay, kardeş Venezuela halkı için demokrasinin en kısa sürede yeniden inşası umuduyla diktatoryal Nicolas Maduro rejimiyle diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

- "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, resmi twitter hesabından "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor. Venezuelalılar bunu biliyor, dünya bunu biliyor. Venezuela diktatörlük rejimi altında yaşıyor." paylaşımında bulundu.

Macri, Venezuelalı mevkidaşının hileyle başkanlık koltuğuna geçtiğini belirterek, Maduro'nun devlet başkanlığının uluslararası güvenirliğe sahip olmadığını ifade etti.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie de katıldığı bir radyo programında, "Venezuela'da demokrasi yok. Seçimlerin şeffaf yapılması gerekir. Her zaman Venezuelalıların demokrasiyi ve sivil özgürlükleri yeniden tesis etmeleri için mücadele etmeye çalıştık." dedi.

Geçen hafta da Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde bugün düzenlenen törende yemin ederek görevine başlamıştı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:57
  1. diplomatik ilişkiler
  2. Paraguay
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye meydan okumadır"
    1. "Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye..
    2. Isparta'da kedi kurtarma operasyonu
    3. Bolton'un Türkiye'ye verdiği planın..
    4. BM Nijerya'daki çalışanlarını geri..
    5. "Yerleşim Yeri Adres Kaydı" olmayan..
    6. Paraguay Venezuela ile diplomatik..
    7. 2019 Dakar Rallisi
    8. Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da son..
    9. Eski büyükelçiden Cemal Kaşıkçı itirafı
    10. Şehir sokağa döküldü! 11 dakika arayla..
    11. Sağlıkçılar ile hastaların imdadına..
    12. Bingöl 11 Ocak Cuma kar tatili son..
    13. Rusya'da BBC’nin DEAŞ’ı desteklediği..
    14. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    15. ABD'de hükümetin kapanması..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. "Mahathir sayesinde hükümete temiz bir..
    18. Fikret Orman'dan transfer müjdesi!
    19. "Ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz"
    20. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye