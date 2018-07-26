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Paraguay Tarım Bakanı Gneiting uçak kazasında öldü

Paraguay’da özel bir şirkete ait uçağın düşmesi sonucu  aralarında Paraguay Tarım Bakanı Gneiting’in de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:21
Paraguay Tarım Bakanı Gneiting uçak kazasında öldü

Sivil Havacılık yetkilisi Ruben Aguilar, özel bir şirkete ait çift  motorlu Beechcraft Baron 58 tipi uçağın Ayolas kentinden havalandıktan kısa bir  süre sonra başkent Asuncion'un 380 kilometre doğusunda bataklık bir bölgeye  düştüğünü açıkladı.

Kazada, uçakta bulunan Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı  Vicente Ramirez, birinci pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiği  bildirildi.

Aguiler, uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediğini ve araştırmalara  devam edildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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