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Paragraf çözme stratejileri öğretmenlere anlatıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Kayseri’de görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik ‘Paragraf çözme stratejileri’ konulu seminer düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:03
Paragraf çözme stratejileri öğretmenlere anlatıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Kayseri’de görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik ‘Paragraf çözme stratejileri’ konulu seminer düzenlendi.


Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminere, Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, Araştırmacı-Yazar Hamza Kaya ve Türkçe öğretmenleri katıldı. Program hakkında bilgiler veren Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, “Öğretmenlerimiz seminer haftasındalar. Seminer haftasından dolayı öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi olarak öğretmenlerimize etkinlik düzenliyoruz. Bugünde paragraf çözme stratejileri ile programımız var. Bu programda yeni sistemdeki soruların tarzlarını öğretmenlerimize aktarmak istiyoruz. Katılımda baya yoğun oldu. İlimizdeki Türkçe öğretmenlerimizin neredeyse tamamı burada. İlgilerinden dolayı öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Seminerde, Araştırmacı-Yazar Hamza Kaya, öğretmenlere paragraf çözme stratejileri hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:03
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