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Para ve kalacak yerleri olmayınca fuhuş pazarlığına gelen şahsı gasp ettiler

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, fuhuş için gittiği evde pazarlık yaptığı kadınların abileri rolündeki şahıs tarafından gasp edildi.

01 Mart 2019 Cuma 12:18
Para ve kalacak yerleri olmayınca fuhuş pazarlığına gelen şahsı gasp ettiler

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, fuhuş için gittiği evde pazarlık yaptığı kadınların abileri rolündeki şahıs tarafından gasp edildi. Şahsın 5 bin 500 TL’sini gasp eden ikisi küçük yaşta 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadesinde para ve kalacak yerleri olmadığından olayı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Edinilen bilgiye göre, H.S. (30) adlı şahıs, internet üzerinden fuhuş amacıyla Defne S. adlı kadın ile iletişime geçti. Konuşma sonrası İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki eve giden H.S., evde bulunan 2 kadınla yeniden fuhuş pazarlığına girdi. Pazarlık sırasında bir anda kadınların abisi rolünde eve gelen 3 erkek, kadınları başka odaya alarak H.S.’yi bıçak ve silahla tehdit ederek cebindeki 550 TL’yi aldı. Daha sonra H.S.’nin cüzdanındaki kredi kartını alan 3 kişiden 2’si bankamatiğe giderek kartlardan 5 bin TL çekti. Parayı çeken şahısların eve dönmesi sonrasında ise H.S. evden gönderildi. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra H.S. polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların Atatürk Mahallesi’nde başka bir evde kaldıklarını tespit etti. Eve baskın düzenleyen polis, internetten fuhuş pazarlığı yapan Defne kod adlı F.Ç. (24), M.Ç. (20), K.E. (22) ve 18 yaşından küçük N.G. ve S.T.’yi gözaltına aldı.



Para ve kalacak yerleri yok diye gasp etmişler


Emniyete götürülen şahıslar, sorgularında suçlamaları kabul etti. Şahısların daha önce benzer olaylar hakkında haberleri okudukları, para ve kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle birkaç kez aynı şekilde fuhuş amaçlı gelenleri gasp ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:18
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