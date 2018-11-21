THY- Euroleague
0553 313 94 23

Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi

- Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden 47 yaşındaki Yıldıray Erdiç, geçen yıl başladığı para-tekvandoda önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu oldu - Milli sporcu Yıldıray Erdiç: "Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:07
Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi


NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden Yıldıray Erdiç, 47 yaşında elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Niğde'nin Orhanlı beldesinde yaşayan elektrikçi Yıldıray Erdiç (47), 2001'de yüksek gerilime kapıldı ve iki kolunu kaybetti.

Kollarını kaybettikten sonra karamsarlığa kapılan Erdiç'in hayatı, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle geçen yıl başladığı para-tekvandoyla değişti.

Yıldıray Erdiç, ilerlemiş yaşına rağmen kısa sürede para-tekvandoda önemli başarılara imza attı. Milli sporcu, geçen mayısta Türkiye, haziranda da Avrupa şampiyonu oldu.

Evli ve 4 çocuk babası Yıldıray Erdiç'in yeni hedefi ise gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek.


- "Hedefim dünya şampiyonluğu"


Yıldıray Erdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocam telefonla aradı, 'Seni tekvandoya yazdıralım.' dedi. Ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Daha sonra kendisiyle görüştüm, ilgimi çekti, o günden beri devam ediyorum. İlk başta 'Bu yaşta spor olur mu.' diye yadırgadım ama oluyormuş. Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Allah nasip ederse Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak. O gururu, duyguyu anlatamam. O duyguyu yaşamak lazım. Orada paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan, Türk bayrağını dalgalandırmak."


- "Kollarımın olmaması bir engel değil"


Çalışmalarının güzel gittiğini ve antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Yıldıray Erdiç, "Spora başlayınca hayatım değişti. Karamsardım, spora başlayınca engeli unuttuk." dedi.

Engellilere spor yapmalarını tavsiye eden Erdiç, "Kollarımı kaybedince dünyayla ilişiğim kesildi, yaşamam diye düşünüyordum ama iş farklıymış. Şu anda kollarım varmış gibi, ilk doğduğum gibi hissediyorum. Çalıştıkça, şampiyon oldukça da engelimi unutuyorum. Kollarımın olmaması bir engel değil." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Erdiç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın'a ve Bor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:07
  1. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası
  2. elektrik ustası
  3. Niğde
  4. para-tekvando
  5. Yıldıray Erdiç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    n11.com'dan Dünya Televizyon Günü indirimi
    1. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    2. Akit ailesinin acı günü... Muharrem..
    3. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    4. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    5. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    6. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    7. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    8. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    9. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    10. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. Döviz kurları
    13. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    14. Ahşabı dantel gibi işliyor
    15. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    16. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    17. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    18. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    19. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    20. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı