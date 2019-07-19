Para nakil aracı kamyon ile çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde para nakil aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde para nakil aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Çayırova Akse Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Musa D. yönetimindeki 41 ABS 664 plakalı kamyon, Akse Mahallesi 2415 Sokak ile üzerinde 2407 Sokak kesişiminde Atila K. yönetimindeki 06 FL 9543 plakalı banka para nakil aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle banka aracında bulunan sürücü Atila K., yolcu kısmında bulunan güvenlik görevlileri İhsan E. ve Osman Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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