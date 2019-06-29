Para Masa Tenisi Milli Takımı’ndan 10 madalya Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı, Mısır’da 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı, Mısır’da 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası’nda müsabakalar tamamlandı.

Türk Milli Takımı’nın altın madalyaları klas 10 kategorisi bireyselde Merve Cansu Demir’den, takımlarda ise Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisinden geldi.

Kadınlar bireyselde klas 9’da Neslihan Kavas, klas 3’te Hatice Duman, klas 7’de Kübra Korkut gümüş madalya kazanırken klas 3’te Nergiz Altıntaş bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler bireyselde klas 4’te Nesim Turan gümüş, klas 5’te Ali Öztürk bronz madalyaya uzandı. Aynı zamanda klas 5 kategorisi takım müsabakalarında sahne alan Nesim Turan-Ali Öztürk ikilisi bu mücadeleden de gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kadınlar takım müsabakalarında ise Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman’dan oluşan klas 3 takımımız gümüş madalya aldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, turnuvayı 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı.

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