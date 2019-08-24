'Para lazım' diyen bakan: Rusya'ya uyuşturucu satalım "Paraya çok ihtiyacımız var" diyen Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev'in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine araya giren Bakan, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya'ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı'nın uçaklarıyla satıyorlar" dedi.

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