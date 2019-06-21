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Para kasası çalan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep’te çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları ileri sürülen 7 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:18
Para kasası çalan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep’te çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları ileri sürülen 7 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in farklı bölge ve zamanlarında iş yerlerindeki para kasalarını çalan şahıslarla ilgili çalışma yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şahısların kimliklerini belirledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısları, teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.A. A.F.G, H.Y, R.K, E.K, A.K ve D.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların hırsızlık gibi bir çok dosyadan suç kaydı bulunduğukları öğrenilirken, çete lideri olduğu ileri sürülen M.A.’nın ise 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolü için hastaneye çıkarılan zanlılar, alınan sağlık raporunun ardından ise adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:18
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