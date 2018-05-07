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Para dolu çantayı bankta unutmuştu! İkinci şoku yaşadı

Otomobil almak için bankadan çektiği ve siyah renkli bez bir çantaya koyduğu 56 bin TL’yi Antalya merkezdeki bir bankın üzerinde unutan, paranın bulunması için afiş bastırıp vicdan çağrısı yapan rehber öğretmen Rumeysa Uslu, yeni bir şokla sarsıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:24
Para dolu çantayı bankta unutmuştu! İkinci şoku yaşadı

Çantayı alan kişinin tespiti için polis tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Uslu, “Olaydaki tek güvencemiz bankın hemen karşısındaki MOBESE kameralarıydı. Ancak polis kameraların arızalı olduğunu bu nedenle de görüntü alınamadığını söyleyince yıkıldık” dedi.

Paranın unutulduğu bankın Meltem Kavşağı önünde olduğunu hatırlatan Uslu, “Bankın karşısındaki kameralar 180 derece hareket edebiliyor. Ama polis, ‘Sistem arızası yaşanmış görüntü alamıyoruz’ diyor. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ ALAMADIK

Polisin açıklamasıyla tüm umutlarının tükendiğini kaydeden Uslu, şöyle dedi: “MOBESE’yi geçtim toplu taşıma araçlarından bile görüntü alamadık. Oysa görüntü olsa parayı alan kişiyi tespit etmek, izini sürmek çok kolay olacaktı. Nasıl oluyor da kentin en işlek kavşağındaki MOBESE çalışmıyor?”

"ÇANTAYI NASIL BULACAĞIZ?"

“Ya o kavşakta insan hayatı ile ilgili bir olay yaşanmış olsaydı ne olacaktı? Bu kameralar bizim güvenliğimiz için kurulmadı mı? Kimse bize bu sorularımızın yanıtlarını vermiyor. Elbette ben bir hata yaptım ancak devletin kurumları da bizi korumakla görevli değil mi? Görüntü olmazsa çantayı alan kişi nasıl tespit edilecek?”

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:24
  1. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
  2. para dolu çanta

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