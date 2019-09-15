Para badmintoncular, Tayland'da turnuvaya katılacak

Para badmintoncular, Tayland'da turnuvaya katılacak15 Eylül 2019 Pazar 13:01
ANKARA (AA) - Para badmintoncular, Tayland'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenecek turnuvaya 6 milli sporcu katılacak.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda Avni Kertmen, Emine Seçkin, Narin Uluç, Halime Yıldız, İlker Tuzcu ve Zehra Bağlar yarışacak.
Organizasyon, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
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