Para badmintoncular, Tayland'da turnuvaya katılacak



ANKARA (AA) - Para badmintoncular, Tayland'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenecek turnuvaya 6 milli sporcu katılacak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda Avni Kertmen, Emine Seçkin, Narin Uluç, Halime Yıldız, İlker Tuzcu ve Zehra Bağlar yarışacak.

Organizasyon, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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