Para Atıcılık Dünya Kupası - Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 5. olan Ayşegül Pehlivanlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti



ANKARA (AA) - Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Ayşegül Pehlivanlar, 5. oldu. Ayşegül, bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Para atıcılıkta milli sporcular Murat Oğuz ve Çağla Atakal da paralimpik oyunlarına kota almıştı. Türkiye'nin 10 sporcuyla yer aldığı Para Atıcılık Dünya Kupası, 23 Şubat'ta sona erecek.

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